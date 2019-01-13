Geleneksel dövüş sanatı Pencak Silat ile zinde kalıyorlar

Endonezyalılar, kaplan ve kobra gibi çeşitli vahşi hayvanların hareketlerinden esinlenilerek ortaya çıkan Pencak Silat ile zinde kalmaya çalışıyor.

Fotoğraf: AA/Mahmut Atanur

CAKARTA - Mahmut Atanur

Endonezyalılar, ülkelerinin ulusal geleneksel dövüş sanatı Pencak Silat ile zinde kalıyor.

Güneydoğu Asya’da Brunei, Malezya, Tayland, Singapur, Vietnam ve Filipinler gibi ülkelerde var olan ancak Endonezya’da doğduğuna inanılan Pencak Silat dövüş sanatı, tüm vücudun aktif şekilde kullanılmasını içeren temel savunmayla birlikte atak tekniklerini esas alıyor.

Aslan, kaplan, kobra ve panter gibi çeşitli hayvanların hareketlerinden esinlenilerek ortaya çıkan ve Endonezya'da çok sayıda farklı stilde yapılan Pencak Silat'ta, yakın temas içinde ayak, diz, dirsek ve yumrukların aktif kullanılması, az enerji ile maksimum etki felsefesiyle tüm vücudun hareket etmesi sağlanıyor.

"Benim için zindeliği, kendini korumayı ve kardeşliği temsil ediyor"

Ülke genelinde yarışma amacıyla bine yakın Pencak Silat dövüş sporu okulu bulunurken, bu dövüş sanatını büyüklerinden öğrenen ve geleneksel tarzda sürdürülmesini amaçlayan bazı Pencak Silat ustaları, kardeşlik ve ahlak ilkelerinin yanı sıra beden ve zihin zindeliği için park gibi yerlerde ücretsiz ders veriyor.

Başkent Cakarta’da Pencak Silat dersi veren 64 yaşındaki Husin bin Husni, geleneksel sporu babasından öğrendiğini belirterek, "Benim için zindeliği, kendini korumayı ve kardeşliği temsil ediyor. Endonezya'nın Hollanda sömürgesi altındaki dönemde bu dövüş sanatını öğrenen babam, çocukken yaşadığım bir kavga sonrası kendimi koruyabilme amacıyla bana öğretti.'' dedi.

Ahlaklı olma, kardeşlik ve en temelde kendini savunabilmeyi amaçlayan bu dövüş sanatında ustalaşmasından sonra en yakınlarını eğitmeye başladığını anlatan Husni, ''2000 yılından itibaren açık alanlarda halka ders vermeye başladım. Şu anda yüzlerce öğrencim var. Haftanın 3 günü LIPI bölgesinde Pencak Silat dersi vermeye çalışıyorum.'' ifadelerini kullandı.

"Çocuklarıma da öğretiyorum"

Husni’nin öğrencisi olan ve 20 yıldan fazla Pencak Silat yaptığını söyleyen 42 yaşındaki Ahmet Fevzi de ''Endonezya’da bölgelere göre Sumatra ve Betavi gibi birçok çeşit Silat türü bulunuyor. Betavi türü de kendi içinde Beksi ve Cingkrik gibi çeşitlere sahip.'' diye konuştu.

Vücutlarını zinde tutmak ve bu dövüş sanatının geleneksel türde yok olmaması için çabaladıklarını belirten Fevzi, şunları söyledi:

''Ülkemizde Pencak Silat, yarışma amaçlı ve geleneksel tarzda bu spor yapanlar olarak 2 gruba ayrılır. Geleneksel olarak yapanlar yarışma amaçlı müsabakalara katılmaz. Bizim yaptığımız Silat, Solok Seliwa türünde karakteristik olarak pala ve bıçak kullanılıyor. Yarışma amaçlı uygun olmadığı gibi dövüş müsabakalarında ölümcül sonuçlar doğurabilir. Geleneksel spor amacında kendimi zinde tutmak için yapıyorum. Eskiden olduğu gibi halk arasında devamını sağlamak amacıyla da çocuklarıma da öğretiyorum.''

Bu arada Pencak Silat, ülkede Endonezya dövüş sanatlarının tamamını kapsayan bir ifade olarak yer alsa da kelime olarak özellikle Sumatra ve Borneo adalarındaki eski kullanımında ‘’mücadele ve kendini savunma’’ özünü içeren anlam taşıyor.

Efsaneye göre, çok eski dönemlerde bölge insanının, vahşi canlılardan ve diğer çevresel tehlikelerden kendilerini koruma çabasıyla hayvan hareketleri ve doğayı gözlemleme yoluyla Pencak Silat’ı geliştirdiğine inanılıyor.







