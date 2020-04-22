Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
Galatasaray Kulübü Futbol A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı.
İstanbul
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, ''Kulübümüzde, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Sayın Hande Sümertaş görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.