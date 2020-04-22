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Spor

Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı

Galatasaray Kulübü Futbol A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı.

Süha Gür   | 22.04.2020
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı

İstanbul

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, ''Kulübümüzde, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Sayın Hande Sümertaş görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

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