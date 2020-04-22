Euro
7.61
Dolar
7.00
BIST 100
98,524.09
Altın
1,698.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hiçbir geri adım atılmayacaktır

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, siyah-beyazlıların son on yıldaki faaliyetlerinin incelenmesi için başlatılan araştırmada geri adım atılmayacağını belirtti.

Süha Gür   | 22.04.2020
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hiçbir geri adım atılmayacaktır

İstanbul

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Beşiktaş'ın popüler olma düşüncesindeki bazı kişilerce gereksiz ve kötü niyetli gündem oluşturma çabası içerisinde kullanılmak istendiğini aktardı.

Kulübün hak ve menfaatlerine sahip çıkmak için başlatılan incelemenin birilerini rahatsız ettiğini belirten Çebi, şunları kaydetti:

"Bu şerefli göreve geldikten sonra vakit kaybetmeden uluslararası bir bağımsız denetim firması aracılığıyla kulübümüzün son on yıldaki faaliyetlerinin incelenip araştırılması için denetleme kurulumuz ile birlikte KPMG firmasını görevlendirdik. KPMG firması salgının yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen özel amaçlı inceleme çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmektedir. Beşiktaş Kulübünün hak ve menfaatlerine sahip çıkmak için başlatılan incelemenin birilerini rahatsız ettiği görülmektedir. Bu kişiler şunu bilmelidir ki bu konuda kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hiçbir geri adım atılmayacaktır."

Çebi, şahsına yönelik iftira atıldığını ve bununla ilgili yargıya müracaat ettiğini de aktararak, "Bağımsız denetim sürecine katkı sağlamak isteyen camia paydaşlarımızın tamamından ricam, ellerindeki tüm bilgi ve belgelerle birlikte özel amaçlı bağımsız denetimi sürdüren KPMG firmasının "KMPG Türkiye Levent İş Kuleleri, Kule:3 Kat:2-9 Beşiktaş/İstanbul" adresine ihbarda bulunmalarıdır. Bu süreçten sonra camiamızın, kendilerini gereksiz yere meşgul edenlere izin vermeyeceğine ve tüm paydaşlarımız ile el ele vererek sorunların üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ilk ölümlerin sanılandan 3 hafta önce başladığı belirlendi
Katar'da koronavirüs nedeniyle sadece bir camide cuma ve teravih namazı kılınacak
Burcu Çalık GöçümlüSağlık Bakanı Koca: Veriler bize salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor
Sırbistan'dan 94 Türk vatandaşı THY'nin seferiyle Türkiye'ye hareket etti
Fransa'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 340'a yükseldi

Benzer haberler

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hiçbir geri adım atılmayacaktır

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hiçbir geri adım atılmayacaktır

Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı

Trabzonsporlu futbolcu Ömür: Barcelona ve Messi hayranlığımı herkes biliyor

Beşiktaşlı N'Koudou'dan Burak Yılmaz'a asist göndermesi

Beşiktaşlı N'Koudou'dan Burak Yılmaz'a asist göndermesi
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yamantürk Ahmet Nur Çebi'ye güveniyor

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Yamantürk Ahmet Nur Çebi'ye güveniyor
Oğuzhan Özyakup: Feyenoord'a kendimi geliştirmek için geldim

Oğuzhan Özyakup: Feyenoord'a kendimi geliştirmek için geldim