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Spor

Galatasaray'da Falcao sakatlandı

Galatasaray'da Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, antrenmanda sakatlandı.

Emrah Oktay   | 05.11.2020
Galatasaray'da Falcao sakatlandı Fotoğraf: Kate Green/AA

İstanbul

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı futbol takımı, Süper Lig'in 8. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp gruplar halinde dar alanda pas çalışmasıyla sürdü. İdmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Antrenmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hisseden Radamel Falcao, çalışmayı tamamlayamadı. Kolombiyalı futbolcunun sağlık durumu yarın gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından kesinlik kazanacak.

Sakatlığı geçen Younes Belhanda, antrenmanın tamamında takımla çalışmalara katıldı. MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Marcao Teixeira ve Marcelo Saracchi ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yaacağı antrenmanla devam edecek.


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