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Spor, Futbol

Beşiktaş Bilal Ceylan'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bilal Ceylan'a 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz" denildi.

Emrah Oktay   | 01.02.2021
Beşiktaş Bilal Ceylan'ı transfer etti

İstanbul

Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'dan genç oyuncu Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bilal Ceylan'ın kulübümüze transferi için futbolcu ve kulübü Eskişehirspor ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bilal Ceylan'a 'Beşiktaş ailesine hoş geldin.' der, başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Eskişehirspor altyapısından yetişen ve Aralık 2019'da profesyonel sözleşme imzalanan 17 yaşındaki sağ bek, TFF 1. Lig'de 22 müsabakada forma giydi.

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