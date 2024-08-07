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Spor, Futbol

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde avantaj arıyor

Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaşacak.

Selçuk Kılıç  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde avantaj arıyor

Trabzon

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılığını Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak.

Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisi karşısında ilk maçtan sonuçla ayrılarak rövanş karşılaşması için avantaj sağlamak istiyor.

UEFA listesine eklenen yeni transferler Okay Yokuşlu ve Stefan Savic, Rapid Wien maçının kadrosunda yer alabilecek.

Karadeniz ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

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