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Arsenal, Declan Rice'ı transfer etti

İngiltere Premier Lig takımı Arsenal, İngiliz orta saha oyuncusu Declan Rice'ı West Ham United'dan 100 milyon sterlin (3,4 milyar lira) bonservis ücreti karşılığında transfer etti.

Fatih Erel  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
Arsenal, Declan Rice'ı transfer etti

İstanbul

Arsenal'den yapılan açıklamada, West Ham United'dan ayrılan milli oyuncu Declan Rice ile uzun vadeli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz medyası, transfer haberinde Arsenal'in West Ham United'a Rice için 100 milyon sterlin bonservis ücreti ödediği bilgisine yer verdi.

24 yaşındaki oyuncu, West Ham United formasıyla geçen sezon 50 maça çıkarken 5 gol, 4 asist kaydetti.

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