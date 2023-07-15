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Spor

"Filenin Efeleri", FIVB Challenger Kupası'nın çeyrek finalinde Dominik Cumhuriyeti'yle eşleşti

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nın çeyrek finalinde rakibi Dominik Cumhuriyeti oldu.

Muhammed Boztepe  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
"Filenin Efeleri", FIVB Challenger Kupası'nın çeyrek finalinde Dominik Cumhuriyeti'yle eşleşti

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon olan Filenin Efeleri, FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı.

A Milli Voleybol Takımı'nın, 27-30 Temmuz tarihlerinde Katar'da düzenlenecek organizasyonun çeyrek finalinde rakibi Dominik Cumhuriyeti oldu.

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