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Spor, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Milli boksörler 15 Temmuz şehitlerini unutmadı

Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kamp yapan Yıldız Kadın Boks Milli Takımı sporcuları, 15 Temmuz şehitleri için İstiklal Marşı'nı okudu.

Özgür Alantor  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
Milli boksörler 15 Temmuz şehitlerini unutmadı Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Yıldız Kadın Boks Milli Takımı, başantrenör Ahmet Çınar ile antrenörler Yavuz Kılıç, Cengiz Örseloğlu, Ali Osman Çelik ve Aybüke Kılıçarslan gözetiminde Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde 19-31 Temmuz tarihlerinde Romanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Sporcular, çalışmaları sırasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli boks figürlerin ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Ahmet Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksörlerin, çalışmalarını var gücüyle sürdürdüğünü söyledi.

Hain darbe girişimi sonucu şehit olanları unutmadıklarını dile getiren Çınar, "15 Temmuz 2016'da şehadete ulaşanları milli takım olarak unutmadık. Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Kızlarımız da şehitlerimizin ruhuna hitaben değişik enstantanelerle tek yürek, tek bilek olarak İstiklal Marşı'mızı okudu." dedi.

Avrupa Şampiyonası'nda hedefleri bulunduğuna işaret eden Çınar, "Avrupa Şampiyonası'nda kızlarımız 15 Temmuz şehitleri için yumruk sallayacak, vurdukları altın olacak inşallah." ifadesini kullandı.

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