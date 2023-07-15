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Spor, Futbol

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı

Galatasaray, Brentford forması giyen eski oyuncusu Halil Dervişoğlu'nun transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle görüşmeye başlandığını duyurdu.

Süha Gür, Bozhan Memiş  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

İstanbul

Galatasaray Sportif AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brentford ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

A Milli Takım formasını 15 kez giyen 23 yaşındaki futbolcu, 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında ve 2021-2022 sezonunun tamamında kiralık olarak Galatasaray'da oynamıştı.

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