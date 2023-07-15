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Spor

TFF'den 1959 yılı öncesiyle ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1959 yılı öncesi şampiyonluklarına ilişkin açıklama yaptı.

Süha Gür  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
TFF'den 1959 yılı öncesiyle ilgili açıklama

İstanbul

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularının çözümüne ilişkin somut adımlar atıldığı belirtildi.

1959 öncesi şampiyonluklar konusunu değerlendirmek üzere bir komisyon oluşturulmasına karar verildiği vurgulanarak, şu ifadeler aktarıldı:

"Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmi statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir."

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