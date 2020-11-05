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Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa rekorunu geliştirdi

Milli yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada kendisine ait Avrupa kısa kulvar rekorunu kırdı.

Emrah Oktay   | 05.11.2020
Milli yüzücü Emre Sakçı, Avrupa rekorunu geliştirdi

İstanbul

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Emre Sakçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan Uluslararası Yüzme Ligi (ISL) müsabakalarında 50 metre kurbağalamada 25.29'luk derecesiyle birinci oldu. Emre, bu derecesiyle daha önce 25.50 ile kendisine ait olan Avrupa rekorunu 21 salise geliştirdi.

Emre, bu zamanla dünyanın en iyi 2. derecesini elde ederek Güney Afrikalı yüzücü Cameron van der Burgh'un 50 metre kurbağalamada kısa kulvar dünya rekoruna 4 salise yaklaştı.

Açıklamada, "Sporcumuzu ve antrenörleri Bahar Oktay ve Türker Oktay'ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz." denildi.

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