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Spor, Futbol

PFDK'den Antalyasporlu futbolcu Adis Jahovic'e 2 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fraport TAV Antalyaspor futbolcusu Adis Jahovic'e 2 maç men cezası verdi.

Süha Gür   | 05.11.2020
PFDK'den Antalyasporlu futbolcu Adis Jahovic'e 2 maç men cezası

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Antalyasporlu futbolcu Adis Jahovic'e rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle 2 resmi maçtan men ve 8 bin 650 lira para cezası verildiği belirtildi.

Aynı müsabakada ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Fenerbahçeli Sinan Gümüş'e ise 13 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Kurulun, MKE Ankaragücü idarecisi Celalettin Alkan'a maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin 850 lira para cezası kestiği ifade edildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'e müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareket neticesinde 15 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin 850 lira para cezası uygulayan kurulun, Trabzonspor antrenörü Steven Ronald Greaves'e maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı 900 lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

PFDK, Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan mücadelede ev sahibi ekibin taraftarlarının, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki iç saha maçında geçerli olmayacağını belirtti.

Aynı müsabakada localarda bulunan taraftarlarının sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı siyah-beyazlı kulübe 24 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

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