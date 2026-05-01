Galatasaray, Süper Lig'de 26. şampiyonluğun peşinde
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray Futbol Takımı, 26. şampiyonluğunu ilan etmeye çalışacak.
Emrah Oktay
01 Mayıs 2026•Güncelleme: 01 Mayıs 2026
İstanbul
Süper Lig'de 32. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, yarın Samsunspor mücadelesini kazanması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğu garantileyecek.
Mutlu sona ulaşması halinde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde üst üste 4. şampiyonluğunu kazanacak Galatasaray, toplamda ise 26. kez ipi önde tamamlayacak.
Kendi rekorunu kırmaya çok yakın
Galatasaray, Süper Lig tarihinde kendisine ait üst üste şampiyon olma rekorunu egale etmeye çok yaklaştı.
Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997 ve 1999-2000 sezonları arasında 4 kez üst üste şampiyon olarak rekor kırdı. Söz konusu dönemde futbolcu olarak görev yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adam koltuğunda da bunu başarmak için gün sayıyor.
"Cimbom" Samsunspor maçından kayıpsız dönmesi halinde Türk futbol tarihinde ikinci kez 4 sezon üst üste şampiyon olacak.
Gözünü rekora dikecek
Galatasaray, almaya çok yakın olduğu şampiyonluğun ardından gelecek sezon üst üste 5. kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyecek.
Kendi rekorunu kırmak için günleri sayan sarı-kırmızılı ekibin yeni sezona da Dursun Özbek başkanlığında ve teknik direktör Okan Buruk yönetiminde girmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı ekip, istediği sonucu alması halinde gelecek sezon da doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek.
Galatasaray, yeni sezonda hem Avrupa'da başarılı olmaya hem de şampiyonluk serisini 5'e çıkarmayı hedefleyecek.
Rakipleriyle ciddi fark
Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısında rakiplerine ciddi fark attı.
Ligdeki şampiyonluk sayısını 26'ya çıkarmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, 19 şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe'ye 7, 16 kez mutlu sona ulaşan Beşiktaş'a 10 şampiyonluk fark atmaya çalışacak.
Süper Lig'de Trabzonspor'un 7, Bursaspor ve İstanbul Başakşehir'in birer şampiyonluğu bulunuyor.
Şampiyonluklar
Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:
Sezon
Teknik Direktör
1961-62
Gündüz Kılıç
1962-63
Gündüz Kılıç
1968-69
Toma Kaleperovic
1970-71
Brian Birch
1971-72
Brian Birch
1972-73
Brian Birch
1986-87
Jupp Derwall
1987-88
Mustafa Denizli
1992-93
Karl Heinz Feldkamp
1993-94
Rainer Hollmann
1996-97
Fatih Terim
1997-98
Fatih Terim
1998-99
Fatih Terim
1999-00
Fatih Terim
2001-02
Mircea Lucescu
2005-06
Erik Gerets
2007-08
Cevat Güler
2011-12
Fatih Terim
2012-13
Fatih Terim
2014-15
Hamza Hamzaoğlu
2017-18
Fatih Terim
2018-19
Fatih Terim
2022-23
Okan Buruk
2023-24
Okan Buruk
2024-25
Okan Buruk
Şampiyonlar
Süper Lig'de sezonlara göre şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle: