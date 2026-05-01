Lider Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmek için sahaya çıkacak Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 74 puanla lider girdi. Galatasaray, son 3 hafta öncesinde en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un ise 9 puan önünde yer aldı. "Cimbom" yarınki müsabakada 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Samsun temsilcisi ise 31 müsabakada topladığı 45 puanla 7. sırada yer buldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

Uğurcan Çakır cezalı

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yarınki müsabakada cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Uğurcan, ligin 31. haftasında sahalarında Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri derbide sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Yarınki müsabakada Uğurcan'ın yerine kalede tecrübeli kaleci Günay Güvenç görev yapacak.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca ayak bileğinde kemik ödemi bulunan Gabriel Sara ile dizinde esneme olan Yaser Asprilla'nın forma giyememesi bekleniyor.

Üç oyuncu sarı kart sınırında

Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Hesap.com Antalyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

Osimhen, Samsunspor'u boş geçmiyor

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor'a karşı mücadele ettiği 3 maçta da gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli santrfor, kırmızı-beyazlılara karşı forma giydiği 3 müsabakada toplamda 5 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, yarınki müsabakada gol serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Bu sezon 20 Süper Lig maçında forma giyen Osimhen, toplamda 13 kez fileleri havalandırdı. 27 yaşındaki santrfor, ligin 15. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasıyla başlayan süreçte forma giydiği 10 müsabakanın 9'unda 10 kez skoru değiştirmeyi başardı.

Okan Buruk, Samsunspor'a puan kaybetmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Samsunspor'a rakip olduğu tüm maçları kazandı.

Buruk, tamamı Galatasaray'ın başındayken Samsun temsilcisiyle 6 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçların tamamından 3 puanla ayrıldı.

Söz konusu maçlarda 14 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

Ligin en çok gol atanı, en iyi savunanı

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor.

Bu sezon çıktığı 31 mücadelede 72 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan takımı oldu. Galatasaray'ı bu alanda 68 golle Fenerbahçe ve 58 golle Trabzonspor takip ediyor.

Kalesinde ise 23 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım ünvanının da sahibi. Sarı-kırmızılıları, İzmirli renktaşı Göztepe (27) ile RAMS Başakşehir (31) takip etti.

Bütün mağlubiyetleri deplasmanda

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 3 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı.

Deplasmandaki 15 lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 30 kez fileleri havalandırırken, 11 kez topu ağlarından çıkardı.

"Cimbom" söz konusu yenilgilerini deplasmanda Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor karşısında yaşadı. Tek beraberliğini ise Fenerbahçe deplasmanında aldı.