Meksika'nın orta kesimindeki Puebla eyaletinde, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tankerlerinin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Meksika'da LPG tankerlerinin bulunduğu depodaki patlamada 3 kişi yaralandı Meksika'nın orta kesimindeki Puebla eyaletinde, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tankerlerinin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Puebla Eyalet Valisi Alejandro Armenta, basına yaptığı açıklamada, Tepeaca kasabasındaki bir depoda bulunan 4 LPG tankerinin patladığını bildirdi.

Patlamanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirten Armenta, yaralanan 3 kişinin hastanede tedavi altına alındığını ve olayda can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

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Puebla Sivil Savunma Koordinatörü Albay Bernabe Lopez, olay yerine yerel ekiplerin yanı sıra eyalet itfaiyesi, emniyet güçleri, Meksika ordusu ve donanmasına bağlı birlikler ile başsavcılık yetkililerinin sevk edildiğini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gaz tankerlerinin bulunduğu depoda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından gökyüzüne yoğun alev ve dumanların yükseldiği görüldü.

Patlamanın yaşandığı bölgedeki evler, iş yerleri ve araçlarda hasar meydana gelirken, tedbir amacıyla yakındaki bir hastane ile okullar tahliye edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, patlama nedeniyle 2 binden fazla kişi güvenli yerlere götürüldü.