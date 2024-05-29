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Spor

Galatasaray Kulübünün yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Galatasaray Kulübünde yenilen göreve seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Emrah Oktay  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Galatasaray Kulübünün yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu ilk toplantısını başkan Dursun Özbek yönetiminde kulüp gelenekleri uyarınca Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda gerçekleştirildi.

İlk toplantıda yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı. Metin Öztürk'ün ikinci başkanlığı, Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara'nın başkan yardımcılıkları, Eray Yazgan'ın ise genel sekreterliği devam etti.

Yönetime girmeyen İsmail Sarıkaya'nın yerine muhasip üye olarak İbrahim Hatipoğlu atandı.

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