Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı Bihter Dumanoğlu'nu transfer etti
Istanbul
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı son olarak Yeşilyurt'ta oynayan Bihter Dumanoğlu'nu transfer etti.
Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, daha önce de sarı-kırmızılı formayı giyen Bihter Dumanoğlu ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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