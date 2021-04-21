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Spor

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı Bihter Dumanoğlu'nu transfer etti

Hilmi Sever   | 21.04.2021
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı Bihter Dumanoğlu'nu transfer etti

Istanbul

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı son olarak Yeşilyurt'ta oynayan Bihter Dumanoğlu'nu transfer etti.

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, daha önce de sarı-kırmızılı formayı giyen Bihter Dumanoğlu ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


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