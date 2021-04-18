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Spor

Fenerbahçe'de el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır, ameliyat edildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır'ın bugün ameliyat edildiği bildirildi.

Yunus Kaymaz   | 18.04.2021
Fenerbahçe'de el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır, ameliyat edildi

Istanbul

Fenerbahçe'de el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır, ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde ameliyat edildi." ifadesi kullanıldı.

Ameliyatın başarılı geçtiği belirtilen açıklamada, 23 yaşındaki file bekçisinin en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara dönmesi temennisi paylaşıldı.


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