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Spor

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı yarın yapılacak

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Süha Gür  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı yarın yapılacak

İstanbul

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak toplantıda kulübü ilgilendiren güncel gelişmeler görüşülecek.

Kulüp başkanı Ali Koç'un toplantıda konuşma yapması bekleniyor.

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