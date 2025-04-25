Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı yarın yapılacak
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
İstanbul
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak toplantıda kulübü ilgilendiren güncel gelişmeler görüşülecek.
Kulüp başkanı Ali Koç'un toplantıda konuşma yapması bekleniyor.
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