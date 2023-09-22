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Spor

Eski Galatasaraylı futbolcu Gomis, kızına Türk kadınını örnek gösterdi

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Japonya'da gerçekleştirilen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden Türk Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya'yı 3-0 yendiği maçı kızıyla birlikte tribünden takip etti.

Fatih Erel  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Eski Galatasaraylı futbolcu Gomis, kızına Türk kadınını örnek gösterdi

İstanbul

Maçla ilgili tribünden görüntülü paylaşımda bulunan 38 yaşındaki Gomis, kızına Türk kadınını örnek gösterdi.

Japonya Ligi ekiplerinden Kawasaki Frontale'de oynayan Fransız golcü, sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda, "Kızımı okuldan aldım ve ona güzel bir örnek göstermek için 'Filenin Sultanları'na, güçlü, akıllı, iştahlı oynayan Türk kadınlarına geldik. Haydi kızlar zafer yakın." ifadelerini kullandı.

Voleybolda tarihi başarılara imza atan "Filenin Sultanları", 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde oynadığı beş maçı da kazanarak olimpiyat yolunda büyük avantaj elde etti.

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