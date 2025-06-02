Dolar
39.21
Euro
44.84
Altın
3,352.69
ETH/USDT
2,506.80
BTC/USDT
105,350.00
BIST 100
8,971.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye’nin ev sahipliğinde Rusya-Ukrayna arasında barış müzakereleri İstanbul’da gerçekleştirilecek
logo
Spor

Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarının Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, "Bu bir sirk. Burada hiç kimse ülkeme küfür edemez." dedi.

Emre Doğan  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarının Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki

İstanbul

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos'a deplasmanda 91-83 mağlup oldukları maçta rakip takım taraftarlarının Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki gösterdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ataman, Yunanistan Ligi play-off final serisi ikinci müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma öncesinde ve esnasında yaşanan olayları eleştiren Ergin Ataman, "Bu, spor değil. Bu bir sirk. Burada hiç kimse ülkeme küfür edemez. Bana ya da Panathinaikos'a küfür edebilirler ama Türkiye'ye söyleyemezler. İkinci teknik faul bana bu nedenle verildi." ifadelerini kullandı.

Olympiakos'un çok agresif oynadığını aktaran Ataman, "33 serbest atış kullandılar. Biz ise 17 serbest atış kullandık. Çarşamba günkü üçüncü maçta basketbol oynayacağız. OAKA bir sirk alanı değil. Herkes saygı duyuyor. Agresif oynayacağız ve kazanacağız. Hepsi bu kadar." diye konuştu.

Play-off serisinde durumun 1-1'e geldiği mücadeleden önce yaşanan olaylar gerekçesiyle Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile ailesi salondan çıkarılmak zorunda kaldı.

Serinin üçüncü maçı, 4 Haziran Çarşamba günü OAKA'da yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı Bakan Fidan'ın başkanlığında 13.00'te başlayacak
MİT Başkanı Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Hayye ile telefonda görüştü
Anadolu Yıldızı 2025 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki kısmı başladı
Kırşehir'de sel nedeniyle 1 ev çöktü, hasar gören 3 ev boşaltıldı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarının Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki

Ergin Ataman'dan Olympiakos taraftarının Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratına sert tepki

Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde üçüncü oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne doğru

Ergin Ataman, kupa koleksiyonuna 4. kez Avrupa Ligi zaferi eklemeye çalışacak

Ergin Ataman, kupa koleksiyonuna 4. kez Avrupa Ligi zaferi eklemeye çalışacak
THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı Abu Dabi'de başlayacak

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı Abu Dabi'de başlayacak
Fenerbahçe ile Panathinaikos dörtlü finalde bir kez daha rakip

Fenerbahçe ile Panathinaikos dörtlü finalde bir kez daha rakip
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet