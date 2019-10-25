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Spor

'Erdoğan'ın Fenerbahçe Yüksek Divan Kuruluna katılması bekleniyor'

Sarı-lacivertli kulüp, yarın yapılacak toplantıya, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu Üyesi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiğini duyurdu.

Erkan Tiryaki   | 25.10.2019
'Erdoğan'ın Fenerbahçe Yüksek Divan Kuruluna katılması bekleniyor'

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun ekim ayı olağan toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu Toplantısı saat 12.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının beklendiği belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçişlerini gerçekleştirmek üzere toplantıya teşrif etmeleri beklenmektedir." denildi.


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