Dev derbinin kazananı Galatasaray Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluk için büyük bir avantaj yakaladı.

Ligin geride kalan bölümünde 71 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, son 4 haftaya liderlik koltuğunda girdi. Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe ise 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. İki takım, şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan derbide RAMS Park'ta karşılaştı.

Derbinin ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da net pozisyona giremezken sarı-lacivertliler 13. dakikada Anderson Talisca ile penaltı atışından yararlanamadı. Topu ayağında tutan ve organize ataklar geliştirmeye çalışan Galatasaray, aradığı golü 40. dakikada Victor Osimhen ile buldu. "Cimbom" devre arasına 1-0 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında da daha etkili ataklar geliştiren taraf Galatasaray oldu. Maçın 56. dakikasında Lucas Torreira ile bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla iptal edilen sarı-kırmızılı ekip, 67. dakikada penaltıdan Barış Alper Yılmaz'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

[1/12] [2/12] [3/12] [4/12] [5/12] [6/12] [7/12] [8/12] [9/12] [10/12] [11/12] [12/12] × [1/12] [2/12] [3/12] [4/12] [5/12] [6/12] [7/12] [8/12] [9/12] [10/12] [11/12] [12/12]

İlk yarı

8. dakikada Sane'nin sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Osimhen'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

13. dakikada Fenerbahçe penaltı fırsatından yararlanamadı. Guendouzi'nin pasında ceza sahasına giren Cherif, Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sonrasında hakem Yasin Kol, pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Topun başına geçen Talisca, sağ taraftan meşin yuvarlağı auta gönderdi.

37. dakikada Jakobs'un sol kanattan ortasında altıpas çizgisi önünde bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

40. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un sağ taraftan kullandığı taç atışında Lemina'nın indirdiği topu altıpas içinde kontrol eden Osimhen'in diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada Nene'nin pasıyla ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak auta gitti.

Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

56. dakikada Galatasaray'ın golü ofsayt sebebiyle iptal edildi. Sane'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Torreira'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden ağlarla buluştu. VAR, bu pozisyonda Torreira'nın ofsaytta olduğunu belirterek, golü iptal etti.

67. dakikada Galatasaray, penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Sane, meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e aktardı. Oosterwolde'nin ceza sahası içinde Yunus'a yaptığı müdahale sonrası hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. Sonrasında uyarılara rağmen yerine geçmeyen kaleci Ederson da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Penaltıda topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

73. dakikada Semedo'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek'in vuruşunda direk dibinde bulunan kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Lang'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Mert Günok, altıpas çizgisi önünde Brown ile çarpışarak topu elinden kaçırdı. Sonrasında topu penaltı noktası civarında önünde bulan Torreira'nın boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 3-0.

90+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şutu kaleci Mert Günok güçlükle çeldi.

Galatasaray, maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Son 3 haftaya büyük avantajla girdi

Galatasaray, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında son 3 maç öncesi büyük avantaj yakaladı.

Haftaya takipçileri Fenerbahçe'nin 4, Trabzonspor'un ise 6 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı takım, derbide sarı-lacivertlileri yenerek puan farkını 7'ye taşıdı. Galatasaray, maç fazlasıyla Karadeniz temsilcisiyle farkı ise 9'a çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekip, kalan 3 mücadelede 4 puan alması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

İkili averaj Galatasaray'da

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon rakibi karşısında ikili averajda üstünlük yakaladı.

Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Galatasaray, sahasındaki maçı 3-0 kazandı. "Cimbom" sezon sonunda oluşacak muhtemel puan eşitliği durumunda rakibinin önünde yer alacak.

Fenerbahçe'yi sahasında 2 maç sonra yendi

Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı sahasında 2 maç sonra kazandı.

Tarihi rekabette sahasındaki son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında sırasıyla 1 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.

Bu sezon Fenerbahçe ile yaptığı 3. maçta ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, sahasındaki kazanamama serisini sonlandırdı.

Ligde son 34 iç saha maçında yenilmedi

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 34 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 27. galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.

Osimhen, son 10 lig maçının 9'unda gol attı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon 20. golünü derbide attı.

Bu sezon Süper Lig'deki 20. maçına çıkan Osimhen, 40. dakikada fileleri havalandırarak gol sayısını 13'e taşıdı. 27 yaşındaki santrfor, ligin 15. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasıyla başlayan süreçte forma giydiği 10 müsabakanın 9'unda 10 kez skoru değiştirmeyi başardı. Bu süreçte 22. haftadaki ikas Eyüpspor mücadelesinde gol atamayan Osimhen, takımının şampiyonluk yolundaki en önemli kozu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 müsabakada 7 golü bulunan yıldız santrfor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçı boş geçti.

Barış Alper, 12. golünü buldu

Sarı-kırmızılı ekibin milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, bu sezon resmi maçlardaki 12. golünü attı.

Kariyerinin en skorer ikinci sezonunu geçiren 25 yaşındaki hücum oyuncusu, 67. dakikada penaltıdan fileleri havalandırdı. Bu sezonki 28. Süper Lig maçına çıkan Barış Alper, 8. kez gol sevinci yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Turkcell Süper Kupa'da birer golü bulunan milli yıldız, toplamda 12 gole ulaştı.

Torreira, 4. kez gol sevinci yaşadı

Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, bu sezon resmi maçlardaki 4. golünü kaydetti.

Bu sezon 44. resmi maçına Fenerbahçe derbisinde çıkan 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti. Türkiye Kupası'nda da bir golü bulunan Torreira, toplam gol sayısını 4'e çıkardı.

Torreira'nın golü VAR'a takıldı

Sarı-kırmızılı ekibin 56. dakikada Lucas Torreira'nın ayağından gelen gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.

Leroy Sane'nin ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Uruguaylı futbolcu, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyonda yardımcı hakem Bahtiyar Birinci ofsayt bayrağı kaldırmayınca hakem Yasin Kol orta noktayı gösterdi.

VAR'da yapılan incelemenin ardından pozisyonun ofsayt olduğu tespit edilerek gol geçersiz sayıldı.

Uğurcan Çakır, Samsunspor maçında cezalı

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Uğurcan, 6. dakikada Jadon Oosterwolde ile yaşadığı gerginliğin ardından hakem Yasin Kol tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartla cezalı duruma düşen Uğurcan, Samsunspor müsabakasında kaledeki yerini alamayacak.

Maç sonu üçlüsü Icardi'den

Galatasaraylı futbolcular, alınan galibiyeti taraftarıyla birlikte kutladı.

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Geçen maçlarda galibiyetten sonra ultrAslan'ın bulunduğu tribüne giden futbolcular, bu kez orta yuvarlakta çocukların da katılımıyla el ele tutuştu. Santra noktasına geçen Mauro Icardi, galibiyet üçlüsünü başlatan isim oldu.

Üçlü tezahüratının ardından futbolcular sevinç yumağı oluşturarak kutlamaya devam etti.