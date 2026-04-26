Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan EuroCup 1 şampiyonu Fenerbahçe Jet ve EuroCup 3 şampiyonu Beşiktaş takımlarına kutlama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tekerlekli sandalye basketbol branşında EuroCup 1 şampiyonu olan Fenerbahçe İstanbul Jet Takımı'nı ve EuroCup 3 şampiyonu olan Beşiktaş Takımı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekerlekli sandalye basketbol branşında EuroCup 1 şampiyonu olan Fenerbahçe İstanbul Jet Takımımızı, oyuncularını, teknik heyetini ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ın şampiyonluğuna ilişkin, “Tekerlekli sandalye basketbol branşında EuroCup 3 şampiyonu olan Beşiktaş takımımızı, oyuncularını, teknik heyetini ve tüm Beşiktaş camiasını gönülden tebrik ediyorum.” açıklamasında bulundu.