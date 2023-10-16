Dolar
27.80
Euro
29.16
Altın
1,925.13
ETH/USDT
1,555.00
BTC/USDT
27,096.00
BIST 100
8,113.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki Letonya maçı sonrası Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Kaan Bozdoğan  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı

İstanbul

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, turnuvada millilerimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine de yer verdi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım, 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı
Dışişleri Bakanı Fidan'ın İsrail-Filistin çatışması nedeniyle yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Yeşil Sol Parti kongresinde terör örgütü elebaşının posterini açan 4 kişi gözaltına alındı
Halk otobüsleri her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak
Bakan Fidan, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı

Berlin'de Filistinlilerle dayanışma gösterisine izin verilmedi

İşitme engelli milli hentbolcular uluslararası organizasyonlara iddialı hazırlanıyor

Berlin'deki okullarda Filistin'i sembolize eden kıyafet ve stickerler yasaklandı

Berlin'deki okullarda Filistin'i sembolize eden kıyafet ve stickerler yasaklandı
Almanya Hükümet Sözcüsü Hebestreit: Erdoğan bölgede önemli bir figür, etkili bir Cumhurbaşkanı

Almanya Hükümet Sözcüsü Hebestreit: Erdoğan bölgede önemli bir figür, etkili bir Cumhurbaşkanı
Bundesbank Başkanı Nagel: ECB'nin faiz artırımları enflasyonla mücadelede etkisini gösteriyor

Bundesbank Başkanı Nagel: ECB'nin faiz artırımları enflasyonla mücadelede etkisini gösteriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet