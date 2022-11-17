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Spor

Çağla Kubat'ın kızı Selin, annesi ve babasının izinde rüzgar sörfüyle büyüyor

Rüzgar sörfü sporcuları Çağla Kubat ve Jimmy Diaz'ın 8 yaşındaki kızları Selin Diaz, Çeşme Alaçatı'da devam eden Çocuklar ve Gençler Rüzgar Sörfü Dünya Kupası bünyesindeki Kids Cup'ta mücadele ediyor.

Ali Korkmaz   | 17.11.2022
Çağla Kubat'ın kızı Selin, annesi ve babasının izinde rüzgar sörfüyle büyüyor Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Rüzgar sörfü kariyerlerinde birçok başarıya imza atan anne ve babasının yolunda ilerleyen Selin Diaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar sörfünü çok sevdiğini söyledi.

Birçok spor branşıyla ilgilendiğini kaydeden Selin, "Rüzgar sörfü yaparken, denizin ortasında kendimi çok özgür hissediyorum. (Çocuklar ve Gençler Rüzgar Sörfü Dünya Kupası'nda) Yarıştığım için çok heyecanlıyım. Daha önce böyle önemli bir yarışa katılmamıştım. Aslında burada eğlenmek daha önemli, yarışmak çok önemli değil." dedi.

Çağla Kubat ise rüzgar sörfüyle ilgilenmelerinin çocukları üzerinde baskı kurmasından endişe ettiklerini ancak onun bu spora olan sevgisini görmenin kaygılarını giderdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Anne baba, tutkuyla bir spora bağlı olduğu zaman çocuk, kendisine rakip olarak görüp o spora düşman da olabiliyor. Böyle örnekler gördüm arkadaşlarımın arasında. O yüzden biz Selin'in bizimle bu mutluluğu paylaşıyor olmasına, bizimle birlikte rüzgar sörfü tahtası üstünde olmasına çok önem verdik. Özellikle eşim bu konuda çok büyük fedakarlık yaptı.

Aslında genel olarak sporların birçoğuna ilgi duyuyor. Sadece sörf değil, tenis çok seviyor, kickboks, tekvando, karate yapıyor. Sporları seviyor ama windsurfu de herhalde anne babası da böyle tutkuyla bağlı olduğu için bir başka seviyor diye düşünüyorum."

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