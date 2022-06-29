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Spor

Bocce dalında mücadele eden İbrahim Arslantaş, Bahar Çil ve İnci Ece Öztürk altın madalyaya uzandı

Hüseyin Burak Demirer   | 29.06.2022
Bocce dalında mücadele eden İbrahim Arslantaş, Bahar Çil ve İnci Ece Öztürk altın madalyaya uzandı

Ankara

19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu İbrahim Arslantaş, erkekler petank altın nokta disiplininde altın madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, erkekler petank altın nokta finali yapıldı.

İbrahim Arslantaş, Tunuslu Mohamed Khaled Bougriba'yı 31-29 yenerek şampiyon oldu.

Kadınlar volo basamak disiplini

19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu İnci Ece Öztürk, kadınlar volo basamak disiplininde altın madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, kadınlar volo basamak finali yapıldı.

İnci Ece Öztürk, Hırvat Ria Vojkovic'i 35-28 mağlup ederek podyumun zirvesine çıktı.

Tek kadınlar raffa disiplini

19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu Bahar Çil, tek kadınlar raffa disiplininde altın madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, tek kadınlar raffa finali yapıldı.

Bahar Çil, ev sahibi ülkeden Lamia Aissioui'yi 9-7 mağlup ederek altın madalya aldı.

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