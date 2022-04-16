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Spor

Beşiktaş, "Baba Hakkı"yı andı

Beşiktaş'ın eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcularından "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, vefatının 33. yılında mezarı başında anıldı.

Mutlu Demirtaştan   | 16.04.2022
Beşiktaş, "Baba Hakkı"yı andı Görsel: Mahmut Resul Karaca/AA

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin çelenk gönderdiği Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine, Divan Kurulu üyeleri ile Yeten’in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

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