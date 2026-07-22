Beşiktaş, Avrupa kupalarında 259. randevusunda

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki 258 maçtan 97'sini kazanırken 50'sinde berabere kaldı, 111 müsabakada ise rakiplerine yenildi.

Avrupa arenasında rakip fileleri 348 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 395 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti.

Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19 ve UEFA Konferans Ligi'nde 2 defa yer aldı.

Avrupa kupalarında Beşiktaş

Siyah-beyazlı futbol takımının Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 133 57 25 51 209 180 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Avrupa Konferans Ligi 16 9 2 5 29 24 TOPLAM 258 97 50 111 348 395

Danimarka ekiplerine karşı ilk mücadele

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 258 maçı geride bırakırken ilk kez bir Danimarka temsilcisiyle kozlarını paylaşacak.

Siyah-beyazlı takımın Midtjylland ile oynayacağı maç, bu anlamda kulüp tarihine geçecek.

"Kupa 2"de 134'üncü maç

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki "2 numaralı" organizasyonunda daha önce 133 maçta boy gösterdi.

Beşiktaş, 1955'te Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan, 1971-72 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan ve 2009-10'dan bu yana da UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda 57 galibiyet aldı.

Rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 51 maçı kaybetti.

"Kupa 2"deki maçlarda 209 gol bulan Beşiktaş, kalesinde 180 gol gördü.

Beşiktaş, Danimarka ekibi Midtjylland karşısında bu organizasyondaki 134. mücadelesini verecek.

İç sahada 130. maç

Siyah-beyazlı takım, Danimarka ekibi karşısında iç sahadaki 130. mücadelesini verecek.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında bugüne dek evinde 129 karşılaşmaya çıktı. Siyah-beyazlılar, bu maçların 64'ünden galibiyet, 26'sından beraberlik ve 39'undan da mağlubiyetle ayrıldı.

Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 200 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde150 gole engel olamadı.

Dışarda oynanan 3 maç

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında iç saha maçlarından 3'ünü İstanbul dışında oynamak zorunda kaldı.

Beşiktaş, 1986-87 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle İstanbul'da yapması gereken karşılaşmayı, hava şartları nedeniyle İzmir'de oynadı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmada rakibine 5-0 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, o dönem İstanbul'da yaşanan bombalı terör saldırısından dolayı ise bir iç saha karşılaşmasına Almanya'da çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde 2003-04'te yer alan siyah-beyazlı takım, Chelsea ile Gelsenkirchen'de karşı karşıya geldi ve rakibine 2-0 yenildi.

Evinde oynaması gereken diğer bir mücadelede de Beşiktaş, 2024-25'te İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da mücadele etti. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre "provakatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak" söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verildi. Nagyerdei Stadı'ndaki karşılaşmada Beşiktaş, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Avrupa'da 3 kez çeyrek final oynadı

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-03'te son 8 takım arasında yer aldı.

Beşiktaş, 2016-17 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.

En farklı galibiyeti B36 Torshavn'a karşı

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Faroe Adaları takımı B36 Torshavn karşısında elde etti.

Siyah-beyazlı takım, 2018-19 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda sahasında B36 Torshavn'ı 6-0 yenmeyi başardı.

2002-03 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'ya konuk olan Beşiktaş, sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail'in Maccabi Tel Aviv ve İsviçre'nin Lugano ekibini 5-1'lik skorlarla mağlup etti.

Hükmen galibiyetler

Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-59 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-87 sezonunda da Kıbrıs Rum kesiminin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek tur atladı.

En farklı yenilgiler

Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgiyi ise İngiliz temsilcisi Liverpool'dan aldı.

Siyah-beyazlılar, 2007-08 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildi.

Beşiktaş, 2000-01 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda İngiliz takımı Leeds United'a, 2016-17'de ise yine aynı organizasyonda deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 6-0'lık skorlarla kaybetti.

Beşiktaş formasıyla Avrupa'da Semih ve Rashica'nın golü var

Siyah-beyazlıların mevcut kadrosunda yer alan oyunculardan yalnızca Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy'un Avrupa mücadelesinde golü bulunuyor.

Beşiktaş'ta Kosovalı kanat oyuncusu 3, Semih Kılıçsoy ise 2 kez gol sevinci yaşadı.

Avrupa kupalarında siyah-beyazlı takımın en golcü oyuncusu ünvanına ise yaklaşık 30 yıldır Oktay Derelioğlu sahip.

Beşiktaş formasıyla 1993-1999 tarihleri arasında 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.

Siyah-beyazlı takımda Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ile Brezilyalı golcü Bobo, Avrupa'da 12'şer gol kaydetti.