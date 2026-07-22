Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin "4-5 transfer" istedi

Sezon hazırlıklarını Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Gençlerbirliği'nde teknik direktör Diyadin, AA muhabirine, değerlendirmelerde bulundu.

Kamp dönemi iyi geçirdiklerini anlatan Diyadin, "İlk hazırlık maçımızı yaptık. Yoğun antrenman temposunun ardından iki takım halinde oynadık. Maç, fiziksel çalışmanın ardından çocukların gelişimi adına önemliydi." dedi.

Takıma "bir an önce" takviye yapılması gerektiğini vurgulayan Diyadin, "Gördüğümüz ve emin olduğumuz tek şey, 4-5 net oyuncu transferine ihtiyaç olduğu çünkü ayrılan oyuncularımız oldu. Onun için bu çalışmaları yürütürken transfer çalışmalarını da yapmamız gerekiyor. Oyuncu katmamız gerekiyor. İyi bir takımın üzerine genç oyuncuları rahat kullanabilmemiz için bu eksikleri gidermemiz lazım. Kampın sonuna kadar bir hazırlık maçımız daha var. Ligin başlamasına 4 hafta gibi kısa bir zaman kaldı. İnşallah eksikliklerimizi o anlamda da tamamlamış oluruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği'nin "genç oyuncu" misyonu

Diyadin, Gençlerbirliği'nin kültüründe "genç oyuncuları Türk futboluna kazandırma" misyonu olduğunu, kendisinin de bu yolda gayret gösterdiğini dile getirdi.

Kurulacak iyi kadroda genç oyuncuların da kendilerini rahatlıkla gösterebileceğini vurgulayan Diyadin, "Bu yıl da genç oyunculardan bir iki tane çıkarmayı hedefliyorum. Ancak bu fırsatları vermeyi zorunluluktan değil, isteyerek yapmamız gerekir. Bunun için de genç oyuncuları hem oynatma şansı hem de onların performansını artırma adına iyi bir kadronun içerisinde kullanmak doğru olur. Kulübümüzdeki kongre süreci bir noktalansın, bu süreç her şeyin önüne geçti. Zamanla bunları telafi edip her şeyi yerine oturturuz." diye konuştu.

"Çok daha zorlu bir lig olacağı muhakkak"

Süper Lig'de takımlar arasındaki ekonomik makasın her geçen yıl daha da açıldığına dikkati çeken Diyadin, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye'de 5-6 takımla ekonomik olarak diğer takımların yarışması mümkün değil. 5-6 takımın haricinde de 4-5 takım daha var onların da ekonomik olarak farklı destekleri var. Türkiye'de lig, geri kalanların kendi aralarında gibi oluyor. Bu süreç devam edecek. Bu sene geçen yıla göre çok daha zorlu bir lig olacağı muhakkak çünkü alttan gelen Amed ve Çorumspor, ekonomik anlamda çok rahat transfer yapabiliyor. O avantajları var. Onun için kendi adımıza çok daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum.”

"Takımın kazanması bana da kazandırır"

Orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün, Erciyes'in Türkiye'de en iyi zeminine sahip kamp merkezi olduğunu ifade etti.

Hazırlıkların "güzel" devam ettiğini dile getiren Oğulcan, "Geçen sezon kariyer rekorumu kırdım, bu sene de inşallah geçen yıla göre daha fazlasını yapıp faydalı olmaya gayret edeceğim. Kazanmak bireysel olarak önemli ama takımın kazanması bana da kazandırır, diğer oyunculara da." diyerek sözlerini tamamladı.