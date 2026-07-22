Türkan Şoray ile Yalçın Gökçebağ'ın eserleri aynı sergide buluştu

Serginin yer aldığı Kadıköy'deki Müze Gazhane'de düzenlenen etkinlikte konuşan Türk sinemasının usta ismi Türkan Şoray, Gökçebağ ile beraber resimlerinin bir sergide olmasının onurunu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Çok uzun yıllardan beri resme karşı bir zaafı olduğunu belirten Şoray, "Kadınlık hallerini resmettim. Yani kadın olduğum için, filmlerde kadın karakterlerini canlandırdığım için, benim belleğimde, yüreğimde izleri kalmış, onları resmetmek istedim. O hissettiklerimi dışa vurmak istedim ve kadın hallerini yapmaya başladım. Ezilen kadın, çalışan kadın, hayata tutunmaya çalışan, özgürlüğünü, ekonomik güvencesini elde etmiş kadın." ifadelerini kullandı.

Ressam Yalçın Gökçebağ da resimlerinin beğenilmesinden çok mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'de sanat yeni daha. Bunun en öncülerinden birisi olmak ayrıca bana gurur veriyor. Bu insanları sanata alıştırmak, duvarlara resim astırmak bizim görevimiz. Biz bunu İstanbul'dan Anadolu'ya da yaymaya çalışıyoruz." dedi.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ise sanatın farklı dallarında iz bırakan iki büyük ustayı aynı çatı altında buluşturan çok özel bir ana tanıklık ettiklerini söyledi.

Bu kadar güzel ruhlu insanların yaptıkları tabloların güzel olmamasının mümkün olmadığını dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Bugün kıymetli sanatçımız Türkan Şoray'ı bambaşka bir yönüyle tanıyacağız. Onu beyaz perdede canlandırdığı karakterlerle değil, bu kez renklerle, tuvale yansıyan iç dünyası ve hayalleriyle göreceğiz. Bu anlamlı sergide onun tuvalinden çıkan duygularla bizleri karşılayan, eserleriyle bu yolculuğa ortak olan bir başka büyük sanatçımız Yalçın Gökçebağ. Gökçebağ, kendine özgü resim diliyle yıllardır Anadolu'nun renklerini, doğanın dinginliğini ve toprağın bereketini geleceğe taşıyan çok kıymetli bir ustamızdır."

Serginin, Şoray'ın sinemasından süzülüp gelen hatıraları ile Gökçebağ'ın doğayı ve insanı kucaklayan fırçasını muhteşem bir görsel şölende bir araya getirdiğine işaret eden Aslan, "Ne güzel ki biz bu şölenin bir parçasıyız. Böyle güzel insanlarla bir arada olmak, buluşmak, onların elini sıkmak, onlara dokunmak veya onlara destek olmak bizim için büyük bir mutluluk." şeklinde konuştu.

"Hatıralar Bahçesi'nde Buluşma" sergisi, 30 Ağustos'a kadar Müze Gazhane'de ziyaret edilebilecek.