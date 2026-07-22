Daniele Santarelli'den Giovanni Guidetti değerlendirmesi

Milli takımın İtalyan başantrenörü Daniele Santarelli ile kaptanı Gizem Örge, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'nde organize edilen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) final etabı öncesi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Finallere ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyarak geldiklerini vurgulayan Santarelli, "Mümkün olduğunca çok galibiyet elde etmeye çalıştık. Başlangıcın zorlu olduğunu iyi biliyorduk. Ankara'daki durum biraz farklıydı. Daha deneyimli oyuncuları kadroya dahil etmek istedim ancak o dönemde form durumları pek de iyi değildi. Yine de zamanla büyük gelişim gösterdiğimizi düşünüyorum, elimizden gelenin en iyisini ortaya koyduk. Üçüncü hafta sonunda çok iyi oyun sergiledik. Bazı aksilikler olsa da çok iyi çalıştık, bence burada olmayı hak ediyoruz." dedi.

VNL sürecinin kendileri için çok iyi geçtiğini aktaran Daniele Santarelli, "Geride bıraktığımız üç haftada yaptıklarımızı bir kenara bırakıp, artık en önemli aşama olan çeyrek finale odaklanmamız gerektiğini biliyoruz. Rakibimiz çok güçlü, Kanada iyi bir takım. Kadrolarına daha önce oynamış üç oyuncuyu geri kazandırdılar, uzun boylu oyuncuları ve dengeli bir takım yapıları var. Ayrıca dünyanın dört bir yanındaki önemli liglerde oynayan pek çok oyuncuya sahipler. Zorlu ama güzel bir çeyrek final mücadelesi olacağının farkındayız. Yarı finale yükselmeyi hedefliyoruz çünkü bu sezon form durumumuz ve performansımız çok daha iyi seviyede." diye konuştu.

"Aramızdaki rekabet her zaman çok keyifli"

Kanada'yı çalıştıran eski A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti'nin çok tecrübeli olduğuna dikkati çeken Santarelli, "Kendisine büyük saygı duyuyorum. Hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki karşılaşmalarımızda her zaman çok iyi, çok kaliteli maçlar çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Guidetti ile rekabetin her zaman çok keyifli olduğunu anlatan Santarelli, şöyle devam etti:

"Rakip antrenörü ve takımı yenmek için her seferinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyuncuları tanıdığı bir gerçek ancak bu tek başına yeterli değil, çünkü benim kendime has bir voleybol oynama tarzım var. Kaldı ki sekiz ayın ardından o oyuncunun oyun tarzını tamamen değiştirmiş olabilirim. Onun bence en büyük avantajı, o oyuncuya karşı daha önce defalarca oynamış ve onu yakından tanıyor olması. Bu konuda kesinlikle bir avantajı var ama bu tek başına yeterli değil. Sonuçta bir çeyrek final maçı, kazanan doğrudan yarı finale yükselecek. Burada herkes elinden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyor. Umarım Giovanni'nin oyuncu hakkındaki bilgileri yeterli olmaz ve yarı finale çıkmayı biz hak ederiz."

Taraftarlara teşekkür eden Santarelli, "Herkesin şu ana kadar VNL'deki sürecimizi takip ettiğini biliyorum. Bize gerçekten büyük destek veriyorlar ve bana çokça pozitif enerji katıyorlar. Bence takım, oyuncular, ben ve teknik ekibimiz yani herkes bunu hak ediyor çünkü gerçekten çok sıkı çalışıyoruz. Elimizde özel bir şey var ve taraftarlarımızdan gelen o olumlu destek bizim için gerçekten çok önemli. Yarı finale ulaşmak adına onlar için de sıkı çalışmaya gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Voleybolu her zaman bu seviyede tutmak istiyoruz"

Milli oyuncu Gizem Örge, organizasyonun zorlayıcı ancak en güzel kısmının "finaller" olduğu dile getirdi.

Gizem, "Sonunda bir kere daha finallerdeyiz. Sürdürülebilir başarımız için ülkem adına çok gururlu ve mutluyum. Voleybolu her zaman bu seviyede tutmak istiyoruz. Her zaman bu podyumda, finallerde kupayı evimize götürmek ve savaşmak için mücadele edeceğiz. İnşallah adım adım yine kupayı evimize götürebiliriz." ifadelerini kullandı.

Çeyrek finaldeki rakipleri Kanada'nın çok iyi bir takım olduğunu belirten Gizem, "Oyuncuları ve antrenörleri çok iyi bir takım. En iyi şekilde hazırlanacaklarından şüphemiz yok. Herkes burada en iyi voleybolunu vermek isteyecek. Biz de sahada ne yapmamız gerektiğine odaklanıp finallerde olmanın tadını her an sahada savaşarak ve eğlenerek çıkartmak istiyoruz. İnşallah sonuç bizim lehimize olur." diyerek sözlerini tamamladı.