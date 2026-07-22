Bu yıl, tarihindeki en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya olan Fransa’nın güneydoğusundaki Var vilayetinde farklı noktalarda başlayan yangınlarda kısa sürede binlerce hektar alan kül oldu.

Fransa'nın güneydoğusundaki Var vilayetinde dün başlayan yangında binlerce hektar alan yandı Bu yıl, tarihindeki en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya olan Fransa’nın güneydoğusundaki Var vilayetinde farklı noktalarda başlayan yangınlarda kısa sürede binlerce hektar alan kül oldu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, dün başlayan ve kısa sürede 2 bin 500 hektar alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamadı ve 2 bini aşkın hane elektriksiz kaldı.

Sabah saatlerinde 4 yangın söndürme uçağının havadan destek verdiği çalışmalarda 350 itfaiye aracı ile bini aşkın itfaiye ekibi görev yapıyor.

Var Valisi Simon Babre basına yaptığı açıklamada, yangından 5 kasabada yüzü aşkın hanenin etkilendiğini ve 10 kadar evin de alevlere teslim olduğunu belirtti.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Yangın nedeniyle yaklaşık 400 kişinin tahliye edildiğini bildiren Vali, 2 sivil, 2 itfaiye görevlisi ve 4 kişinin de hafif yaralandığını açıkladı.

Hautes-Alpes vilayetindeki Bois-Noir’da ise günlerdir devam eden yangın da henüz kontrol altına alınamadı. Yangından 150 hektarı aşkın alan yok oldu.

Ülkenin Korsika Adası’ndaki Haute-Corse vilayetinde çıkan yangın da henüz söndürülemezken, 350 hektar alan yok oldu.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre, Fransa'da bu sezon çıkan orman yangınlarında, daha önce Temmuz 2022'de kaydedilen rekor aşıldı.

Geçmiş yıllara kıyasla yangın sezonunun erken başladığı ülkede, ocak ayından bu yana 42 bin hektardan fazla alan kül oldu. Bu alanın Paris'in yaklaşık 4 katı büyüklüğüne denk geldiği bildirildi.