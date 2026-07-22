Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçında Midtjylland'ı ağırlayacak

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ve Asier Perez De Mendiola üstlenecek.

Siyah-beyazlı futbol takımı, 2026-27 sezonunun ilk maçında taraftarı önünde iyi bir sonuç almayı hedefliyor.

Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi halinde 3. eleme turunda Tromsö (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Vincenzo Italiano'nun ilk resmi maçı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, siyah-beyazlı takımın başındaki ilk resmi maçına Midtjylland karşısında çıkacak.

Haziran ayında 2 yıllık sözleşmeye imza atan Italiano, aynı zamanda Beşiktaşlı taraftarlarla da ilk kez resmi bir maçta buluşacak.

Eksikler

Beşiktaş'ta Midtjylland karşılaşması öncesinde üç eksik bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımda izinli olan yeni transfer Leandro Trossard, bu turda UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

Geçen sezondan kırmızı kart cezası bulunan Felix Uduokhai ile ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilen Wilfred Ndidi de mücadelede görev yapamayacak.

6 hazırlık maçında 2 galibiyet

Siyah-beyazlı takım, sezon öncesi gerçekleştirilen Slovakya kampında 6 hazırlık maçı oynadı.

İlk hazırlık karşılaşmasında Macar takımı Gyirmot'u 2-1 yenen Beşiktaş, aynı ülkeden MTE 1904 KFT ile 0-0 berabere kaldı.

Katıldığı turnuvada 35'er dakikadan çift devre şeklinde oynadığı iki hazırlık müsabakasında siyah-beyazlılar, Avusturya temsilcisi SV Mattersburg'u 1-0 mağlup ederken, Polonya ekibi Widzew Lodz'a ise 2-0 kaybetti.

Yurt dışı kampın son gününde Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile 1-1'lik eşitliği bozamayan Beşiktaş, yine aynı ülke takımlarından Spartak Trnava'ya ise 3-2 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, 6 maçta 6 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

UEFA listesi

Beşiktaş, Midtjylland ile oynayacağı maçlar öncesinde kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Siyah-beyazlı ekipte kadroda yeni transfer Leandro Trossard yer almadı.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:

“Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy”

"Dolmabahçe"de taraftarına kavuşacak

Siyah-beyazlılar, yaklaşık 2,5 ay sonra evinde taraftarının önüne çıkacak.

Son olarak Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında 9 Mayıs'ta Trabzonspor ile sahasında karşı karşıya gelen Beşiktaş, 75 gün sonra taraftarıyla buluşacak.

Tüpraş Stadı'nda taraftarının karşısına 2 ay 14 gün sonra çıkacak siyah-beyazlı ekip, ev sahibi avantajını ilk maçta kullanarak rövanş öncesinde önemli bir adım atmayı planlıyor.

Yeni transferler şans bekleyecek

Beşiktaş'ta beş yeni transfer, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun şans vermesi durumunda Midtjylland önünde ilk resmi maçlarına çıkacak.

Siyah-beyazlılarda kaleciler Alexander Nübel ve Doğan Alemdar ile sol bek Kassoum Ouattara, orta saha oyuncusu Salih Özcan ve sol kanat İlhan Fakılı, taraftarının karşısında ilk heyecanını yaşayacak.