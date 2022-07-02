Başpehlivanlık ilk gün sonuçlarıyla son yılların en farklı Kırkpınar'ı yaşandı
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık ilk gün müsabakaları tahminleri çürüten sonuçlarıyla farklı bir organizasyon olarak tarihe geçti.
Edirne
Son yılların kürsü yapan başpehlivanlarının pek çoğunun çeyrek finali göremeyeceği 661'inci Kırkpınar'da başpehlivanlık ilk gün müsabakaları tamamlandı.
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Günün en şaşırtıcı sonucu altın kemerin ebedi sahibi olmak ve seriyi tamamlamak için güreşen Ali Gürbüz'ün aldığı mağlubiyet oldu. 2011, 2012, 2019, 2021 yılları Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz 2. turda Mehmet Yeşil Yeşil'e yenildi. Bu sonuçla bu yılki Kırkpınar'a veda eden Ali Gürbüz'ün altın kemeri de yanmış oldu.
2009 ve 2010 yılları Kırkpınar başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil ise 3.turda Ertuğrul Dağdeviren'e elendi.
Edirne'nin başpehlivanı ve favori isimlerden geçen yılın ikincisi İsmail Koç, 2005 yılı Kırkpınar başpehlivanı Şaban Yılmaz, Hamza Köseoğlu 2. turda, 2004, 2007, 2008, 2016 yılları Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara, 2015, 2018 yılları başpehlivanı Orhan Okulu da 3'üncü turda rakiplerine yenildi.
Yarın çeyrek finallerde Kırkpınar'da başpehlivanlık kazanmış sadece iki isim olacak.
2014 yıl başpehlivanı Fatih Atlı ve 2013 - 2017 yılları başpehlivanı İsmail Balaban'ın çeyrek final mücadelesinde yer alacağı 661. Kırkpınar çeyrek finalinde diğer başpehlivanlar ise kısa süre önce başaltı boyundan baş boyuna yükselen isimler olacak.
2018 yılında baş boyunda güreşmeye başlayan Hüseyin Gümüşalan, 2019 yılında baş boyunda güreşmeye başlayan Cengizhan Şimşek, Tanju Gemici, Ertuğrul Dağdeviren bu yıl baş boyunda güreşen Mustafa Taş kürsüde yer alabilmek için yarın tüm maharetlerini ortaya koyacak.
Yarın öğle saatlerinde başlayacak 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri çeyrek finalinde Hüseyin Gümüşalan, Cengizhan Şimşek, Tanju Gemici, Fatih Atlı, Ertuğrul Dağdeviren, Mustafa Taş, Serhat Gökmen, İsmail Balaban birbirine üstünlük kurmak için çayıra çıkacak.
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