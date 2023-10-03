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Spor

Balkan ikincisi milli atlet Muhammed Enes Kılıç'ın hedefi olimpiyatlar

Sivas’ta 2 Eylül'de düzenlenen 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlamada gümüş madalya kazanan 16 yaşındaki Muhammed Enes Kılıç, olimpiyatlara katılma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Serkan Güner  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Balkan ikincisi milli atlet Muhammed Enes Kılıç'ın hedefi olimpiyatlar Fotoğraf: Serkan Güner - AA

Kırşehir

Atletizme 2017'de başlayan, yüksek atlamada iki kez Türkiye şampiyonu olan ve milli formayla ilk kez katıldığı 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Fenerbahçe Kulübü sporcusu Muhammed Enes Kılıç, Kırşehir'de antrenmanlarına devam ediyor.

Muhammed Enes, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüksek atlamada 18 yaş altı Avrupa yıldızlar barajının 2 metre olduğunu, Sivas'ta 2,2 metre atlayıp barajı geçtiğini belirterek, "Hedefim Balkan Şampiyonası'na katılmaktı, bunu başardım. Bundan sonraki hedefim Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlara katılmak. Ülkemize birincilik madalyasını kazandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." dedi.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Mine Gökkaya da Muhammed Enes’in Balkan Şampiyonası'nda 2006 doğumlu rakipleriyle de mücadele ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Enes, Balkan Şampiyonası'ndaki 2,02’lik atlayışı ile 2024 yılının 2 metre olan Avrupa yıldızlar barajını geçmiş oldu. 2024 yılında yüksek atlama erkeklerde Avrupa’da kürsü görmeyi bekliyoruz. Bize destek olan federasyonumuza, il müdürlüğümüze ve Fenerbahçe Kulübüne teşekkür ediyoruz. Enes, her sene üstüne koyarak kendinden büyükleri de geçebiliyor. Olimpiyatlarda ülkemizi gururla temsil edebilecek nitelikte bir sporcu."

Baba Mustafa Kılıç ise Muhammed Enes'in başarısıyla gurur duyduğunu ifade ederek, fırsat buldukça antrenmanlarını izlediğini, ona destek olduğunu belirtti.

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