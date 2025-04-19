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Spor

Bakan Bak, Rusya'da voleybol finalini izledi, şampiyon takıma kupasını verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 7. Etnospor Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Rusya'da, Rusya Spor Bakanı Michael Degtyarev'in davetiyle Voleybol Erkekler Süper Ligi finalini izledi.

Fatih Çakmak  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Bakan Bak, Rusya'da voleybol finalini izledi, şampiyon takıma kupasını verdi

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Spor Bakanı Degtyarev'in davetiyle final maçını tribünden izleyen Bakan Bak, daha sonra şampiyon olan takıma kupa ve madalyasını takdim etti.

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Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen 7. Etnospor Forumu'na katılmak üzere bu ülkede bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Etnospor Forumu'nda yapılan üst düzey bakanlar panelinin ardından bir araya geldiği Rusya Spor Bakanı Michael Degtyarev'in daveti üzerine Zenit St. Petersburg ile Zenit Kazan arasında oynanan Voleybol Erkekler Süper Ligi finalini tribünden izledi.

Finalde Zenit Kazan, rakibini yenerek şampiyon olurken, kazanan takıma madalya ve kupalarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Rusya Federasyonu Spor Bakanı Michael Degtyarev birlikte verdi.

Sosyal medya hesabından final maçına ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Bak, "Rus mevkidaşım Dr. Michael Degtyarev'in davetiyle Voleybol Erkekler Süper Ligi final heyecanına yerinde tanıklık ettik. Zenit St. Petersburg ile Zenit Kazan arasında oynanan final maçında şampiyonluğa uzanan Zenit Kazan takımını tebrik ediyor, misafirperverliği için bakan arkadaşım Degtyarev'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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