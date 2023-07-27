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Spor

Bakan Bak, İşitme Engelli Voleybol Milli takımlarını kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan erkek milli takımı ile aynı şampiyonada Avrupa ikincisi olan kadın ekibiyle bir araya geldi.

Fatih Gazioğlu  | 27.07.2023 - Güncelleme : 27.07.2023
Bakan Bak, İşitme Engelli Voleybol Milli takımlarını kabul etti

Ankara

Bakanlık merkez binadaki kabulde, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım antrenörleri ve voleybolcular ile Brezilya'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Badminton Şampiyonası'nda mücadele eden sporcular da yer aldı.

Takımları başarılarından dolayı kutlayan Bakan Bak, "Güzel bir başarı elde ettiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Ortaya koyduğunuz mücadele için teşekkür ediyoruz." dedi.

Voleybolda son dönemde alınan başarılara dikkati çeken Bakan Bak, "Voleybolda hem milli takım hem kulüpler düzeyinde önemli bir çıkıştayız. A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2023 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sizler de Karabük'te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda erkeklerde şampiyonluk, kadınlarda ise ikincilik elde ettiniz. Bizleri gururlandırdınız. Maçlarınızı ekrandan büyük bir heyecanla takip ettim. Elde ettiğiniz başarılarla milletimizi sevindirdiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın spordan gelen birisi olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bak, "Ülkemize sporda çağ atlatmış bir liderimiz var. Spor karşılaşmalarını yakından takip ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde dezavantajlı vatandaşlarımız için önemli destekler yapıldı. Hem aile hem de spor anlamında ciddi olanaklar sağladı. Sporcularımızın pek çok şampiyonaya katılmasına vesile oldu. Bu anlamda emekleri bulunan önceki dönem bakanlarımıza, sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, İşitme Engelliler Voleybol Milli takımlarında mücadele eden ve aynı zamanda evli olan Mübeccel ve Cevat Şimşek çiftinin çocukları 6 yaşındaki Arda ve 4 yaşındaki Alya ile de yakından ilgilendi.

Sohbetlerin ardından Bakan Bak'a milli sporcuların imzasının olduğu forma hediye edildi.

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