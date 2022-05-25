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Spor

Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, şampiyonluk sevincini gazilerle paylaştı

THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes Basketbol Takımı, şampiyonluk sevincini gazilerle paylaştı.

Özcan Yıldırım   | 25.05.2022
Avrupa şampiyonu Anadolu Efes, şampiyonluk sevincini gazilerle paylaştı

Ankara

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, Anadolu Efes'in oyuncu ve teknik ekibi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren gazi ve iç güvenlik yaralılarını ziyaret etti.

Şampiyon takımın, gaziler, idareciler ve personel tarafından coşkuyla karşılandığı ziyarette, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Engin Koyuncu, sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Günün anısına gaziler tarafından yapılan Türk bayrağı filografi ve çiçek takdiminin ardından, Takım Antrenörü Ergin Ataman ve Kaptan Doğuş Balbay, kazandıkları kupayı gazilere getirmekten mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi.

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