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Spor

Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda Cansu Bektaş birinci, Gamze Altun ikinci oldu

Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu, Gamze Altun ise 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikincisi oldu.

Fatih Çakmak  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda Cansu Bektaş birinci, Gamze Altun ikinci oldu

Ankara

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gün podyuma çıkan Cansu Bektaş, 45 kiloda koparmada 75 kilo kaldırarak birinci oldu.

İspanya'dan Maria Garcia Rincon 72 kiloluk derecesiyle ikinci, Bulgaristan'dan Mey Nguen Nadezlida 69 kiloluk derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

Milli halterci Altun, Avrupa rekorunu kırdı

Öte yandan Milli halterci Gamze Altun, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.


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