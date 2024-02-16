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Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Muhammet Karavuş finale çıktı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde milli güreşçi Muhammet Karavuş, 57 kiloda finale çıktı.

Erkan Tiryaki  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Muhammet Karavuş finale çıktı

Ankara

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Muhammet, çeyrek finalde Fransa'dan Ilman Mukhtarov'u yenerek yarı finalde Gürcistan'dan Roberti Dingashvili'yle karşılaştı. Rakibini 32 saniyede teknik üstünlükle 10-0 yenen Muhammet Karavuş, finale yükseldi. Milli sporcu 57 kilo finalinde yarın Ermenistan'dan Arsen Harutyunyan'la altın madalya mücadelesi verecek.

Serbest stil 97 kiloda İbrahim Çiftçi ise son 16 turunda Fransız Adlan Bakirsoultanovitch Viskhanov'u, çeyrek finalde de Almanya'dan Erik Sven Thiele'yi yenerek yarı finalde Gürcistan'dan Givi Matcharashvili'yle eşleşti. Rakibine 7-2 yenilen İbrahim Çiftçi, yarın bronz madalya maçı yapacak.

Serbest stilde 65 kiloda Abdullah Toprak, 70 kiloda Haydar Yavuz ve 79 kiloda Ramazan Sarı, bronz madalya için yarın repesaj müsabakalarına çıkacak.

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