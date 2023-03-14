Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, görevi bıraktı
Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin'in görevinden istifa ettiği duyuruldu.
Antalya
Kulüpten yapılan açıklamada, Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu toplantısında, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başkanlığı yürüten Aziz Çetin'in görevi bıraktığı, ardından bu göreve Sabri Gülel'in getirilmesine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.
Öte yandan, Aziz Çetin'in Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı olarak görevine devam edeceği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.