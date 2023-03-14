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Spor

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, görevi bıraktı

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin'in görevinden istifa ettiği duyuruldu.

Süleyman Elçin  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, görevi bıraktı

Antalya

Kulüpten yapılan açıklamada, Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu toplantısında, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başkanlığı yürüten Aziz Çetin'in görevi bıraktığı, ardından bu göreve Sabri Gülel'in getirilmesine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.

Öte yandan, Aziz Çetin'in Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı olarak görevine devam edeceği vurgulandı.

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