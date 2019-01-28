Ankara'nın yeni stadı futbolseverlerin hizmetine girdi

ANKARA



Ankara'nın yeni "futbol mabedi" Eryaman Stadyumu, MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor maçıyla başkentli futbolseverlerin hizmetine girdi.

UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak inşa edilen stat 62 bin 255 metrekarelik alana kuruldu. Zemini ısıtmalı olarak yapılan ve hibrit çim kullanılan Eryaman Stadyumu, 22 bin taraftara ev sahipliği yapacak.

Başkent ekibi 84 gün sonra Ankara'da

MKE Ankaragücü, Ankara'da 84 gün sonra taraftarıyla Eryaman Stadı'nda buluştu.

Ligde 7 haftadır galibiyete hasret olan başkent ekibi en son galibiyetini 11. haftada Osmanlı Stadı'nda oynanan Kayserispor maçında 3-1'lik skorla almıştı.

Taraftarlardan destek

MKE Ankaragücü taraftarları kendilerine ayrılan kale arkası, maraton tribünlerini doldurarak takımlarına destek verdi.

Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor'un yaklaşık 150 taraftarı da kale arkasında kendilerine ayrılan bölümden takımlarını destekledi.

TİM ve TFF iş birliği

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) el ele verdiği kampanya dolayısıyla MKE Ankaragücü sahaya "Türkiye İhracatla Yükselecek" pankartıyla çıktı.

Muhabir: Ömer Hakan Kibar