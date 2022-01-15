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Spor

Altay'da teknik direktörlüğe Mert Nobre getirildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da Mustafa Denizli'nin ardından teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli'nin yardımcısı Mert Nobre getirildi.

Ali Korkmaz   | 15.01.2022
Altay'da teknik direktörlüğe Mert Nobre getirildi

İzmir

Altay Kulübünden yapılan açıklamada Denizli'nin yerine getirilen teknik direktörün Mert Nobre olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbol takımımız Süper Lig’in geri kalan bölümündeki çalışmalarını, ligi ve sezon başından bu yana oyuncularımızı en iyi tanıyan teknik direktör Mert Nobre yönetiminde sürdürecektir. Teknik direktörümüz Mert Nobre'ye yeni görevinde başarılar dileriz."

İlk teknik direktörlük deneyimini 2020-2021 sezonunda Gençlerbirliği'nde yaşayan Mert Nobre, Başkent temsilcisinde 7 maçta 1 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

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