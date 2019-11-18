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Spor

Ali Koç Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Hilmi Sever   | 18.11.2019
Ali Koç Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve kulüp yönetim kurulu üyeleri de bulundu.

Koç, İmamoğlu'na, kendisinin ve Vefa Küçük'ün imzaladığı Fenerbahçe formasının yanında, Atatürk portresi ve "Fotoğraflarla Atatürk" adlı kitabı hediye etti.

Ali Koç, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, "Adaylık döneminde bize uğramıştınız. Bizleri ülkenin en önemli değerleri olarak görüyordunuz. Bence çok doğru. İnşallah hep beraber büyük kulüplerimiz ve belediyemiz arasında sadece futbolda değil diğer sportif alanlarda da iş birliği yaparız; yapma imkanını sağlarız. Bugünkü ziyaretimizde de İstanbul ile ilgili genelde sporu, takımlarımızı konuştuk. Fenerbahçe’nin stadının oradaki yeni projemizle ilgili bilgiler paylaştık. İnşallah bu da pek çok ziyaretin ilki olur." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Basketbolda Efes’in maçına katılmıştım. Bir voleybol maçına inşallah Fenerbahçe ile start verip her branşta keyifle kulüplerimizi izlemek istiyoruz. Londra Belediye Başkanı da havalıca 'Şampiyonlar Ligi finalinde İstanbul’da görüşürüz.' dedi. Seneye final maçı hangi şehirde bilmiyorum ama artık üç büyükler ile ilgili ben 'seneye buluşuruz' diye hava atmak istiyorum. Umarım o başarıyı elde edersiniz. Biz de keyifle ve gururla hem Avrupa'nın hem de dünyanın her yerinde sizlerle beraber olmayı dileriz. Çok mutlu oldum." değerlendirmesinde bulundu.



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