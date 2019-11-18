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Spor, Futbol

Muslera ve Babel milli takım kadrolarından çıkarıldı

Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera ile Ryan Babel'in sakatlıkları ile ilgili açıklama İstanbul'da gerçekleşecek kontrollerden sonra yapılacak.

Ercan Çakar   | 18.11.2019
Muslera ve Babel milli takım kadrolarından çıkarıldı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda Milli Takımı'nda bulunan Babel'in sol dizinden sakatlanarak kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Tecrübeli kaleci Fernando Muslera'nın da bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartıldığı aktarıldı. Her iki futbolcuyla ilgili detaylı açıklamanın İstanbul'da gerçekleşecek kontrollerden sonra yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Medipol Başakşehir'le sahasında karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana tedavilerine devam edilen Şener Özbayraklı, Younes Belhanda ve Radamel Falcao'nun katılmadığı, Florin Andone'nin ise özel dizlikle salonda çalıştığı kaydedildi.

Milli takımlarından dönen Yuto Nagatomo ve Yunus Akgün'ün ise antrenmana katıldığı aktarıldı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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