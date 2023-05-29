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Spor, Futbol

Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı maça şampiyonluk için çıkacak.

Ercan Çakar  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Galatasaray, şampiyonluk için sahaya çıkıyor

İstanbul

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacakÇ

Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım maçtan galibiyetle ayrılması halinde, diğer müsabakaların sonuçlarına bakılmadan, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında puan yitirmesi durumunda ise 5 puan önünde bulunduğu ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

Sarı-kırmızılıların puan kaybı yaşaması, Fenerbahçe'nin ise kazanması durumunda ise şampiyonluk kupası, 4 Haziran'da Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahibi bulacak.

Okan Buruk'un ikinci şampiyonluğu olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, yarın istedikleri sonucu almaları halinde teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kupayı kaldıracak.

Son 3 maçını kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.

Zaniolo cezalı, 6 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Nicolo Zaniolo, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca maç öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, yarın kart görmeleri durumunda ligin 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

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