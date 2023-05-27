Dolar
19.97
Euro
21.42
Altın
1,946.69
ETH/USDT
1,827.10
BTC/USDT
26,709.00
BIST 100
4,580.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Premier Lig'de yılın futbolcusu Haaland

Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, İngiltere Premier Lig'de 2022-23 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Hüseyin Burak Demirer  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
Premier Lig'de yılın futbolcusu Haaland

Ankara

Premier Lig'in internet sitesindeki açıklamaya göre Haaland, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylama sonucu ödülün sahibi oldu.

Ayrıca, Premier Lig'de yılın genç oyuncusu da seçilen 22 yaşındaki Haaland, aynı sezonda iki ödülü birden kazanan ilk isim olarak tarihe geçti.

Manchester City'nin peş peşe 3. şampiyonluğunu kazanmasında büyük pay sahibi Haaland, ilk kez oynadığı Premier Lig'de 35 maça çıktı ve 36 kez fileleri havalandırdı.

Haaland bu performansıyla 34 golle Andy Cole (1993-94) ve Alan Shearer'ın (1994-95) paylaştığı bir Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu rekorunu kırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda yurt dışındaki seçmenlerin kullandığı oy sayısı 1 milyon 920 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal ile Erbakan'ın kabirlerini ziyaret etti
UNESCO'da plastik kirliliğini konu alan üst düzey etkinlik başladı
Ankara otobüs terminalinde seçim hareketliliği
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye yükselen ekonomiler içerisinde çok önemli avantajlar elde edecek

Benzer haberler

Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica: Hedefimiz Trabzonspor'u Avrupa kupalarında en üst kademede temsil etmek

Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica: Hedefimiz Trabzonspor'u Avrupa kupalarında en üst kademede temsil etmek

Premier Lig'de yılın futbolcusu Haaland

Trabzonspor'un genç oyuncusu Arif Boşluk hedeflerini anlattı

MKE Ankaragücü'nün Galatasaray hedefi mutlak 3 puan

MKE Ankaragücü'nün Galatasaray hedefi mutlak 3 puan
Galatasaray'da 20 futbolcuyu ilk şampiyonluk heyecanı sardı

Galatasaray'da 20 futbolcuyu ilk şampiyonluk heyecanı sardı
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, PFDK'ye sevk edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet