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Spor, Futbol

Sivasspor ligde yarın Konyaspor'u konuk edecek

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak.

Serhat Zafer  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Sivasspor ligde yarın Konyaspor'u konuk edecek

Sivas

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan haftalarda 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı.

Sivas temsilcisinde Konyaspor maçı öncesi savunma oyuncusu Ziya Erdal'ın sakatlığı bulunuyor.

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